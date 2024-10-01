Доля пустующих офисов в Москве упала до 15-летнего минимума

Наиболее острый дефицит в ключевых деловых районах — так, в «Москва-Сити» вакантность находится на критически низком уровне 1,7% По итогам третьего квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5,5%, что стало абсолютным минимумом с 2008 года.
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