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Доля пустующих офисов в Москве упала до 15-летнего минимума

Доля пустующих офисов в Москве упала до 15-летнего минимума

Наиболее острый дефицит в ключевых деловых районах — так, в «Москва-Сити» вакантность находится на критически низком уровне 1,7% По итогам третьего квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5,5%, что стало абсолютным минимумом с 2008 года.

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