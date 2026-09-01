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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сассуоло» купил защитника сборной Хорватии Чалета-Цара у «Лиона» за 2 млн евро

Дуе Чалета-Цар стал игроком « Сассуоло ».  Итальянский клуб объявил о трансфере 29-летнего защитника « Лиона ».

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