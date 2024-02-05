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The New York Times: оттепели между США и КНР можно не ждать

The New York Times: оттепели между США и КНР можно не ждать

Хотя США с КНР и вернулись за стол переговоров, начав обсуждать актуальные темы двусторонней повестки, перспективы полноценной оттепели между державами остаются расплывчатыми, пишет газета The New York Times.

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