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Спорт Уик-Энд

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Удивительная история: от 1937-го до 2025-го. «Зенит» - ЦСКА. Как это было

Удивительная история: от 1937-го до 2025-го. «Зенит» - ЦСКА. Как это было

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 7-й тур. «Газпром Арена». 5 сентября. 16.30 История противоборств встречающихся в субботу команд охватывает солидный период - без одного года девяносто лет.

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