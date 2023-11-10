Россия одним своим маневром сорвала план контрнаступления ВСУ в июне

Украинские боевики должны были нанести главный удар в Херсонской области, но просчитались.Армия России одни маневром нарушила план контрнаступления ВСУ в Херсонской области и не дала нанести главный удар.
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