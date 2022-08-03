Заноза

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  • Владимир Алтайцев
    Какие  глупцы  на Западе в  правительствах! Как будто Россия  повышает  цены там, а  не сами власти стран Запада.Как Европа перекл...
  • ШКИПЕР
    Надо сначала думать, а потом делать , а вот у чухонцев - всё наоборотОтчего психует МИ...
  • Виталий Винокуров
    Чем больше психуют тем лучше. Эта болезнь им к лицу. Болезнь надо лечить, радикально. Пока не загнётся.Отчего психует МИ...

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