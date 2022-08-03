Заноза
Новые
Лучшие
Обсуждаемые
Комментарии
Участники сайта
Главная
Блог
Рубрики
Кулинария
Дети и семья
Шоу-бизнес
Политика
Здоровье
Показать все
Моя лента
ЧАТЫ
Опросы
Блогеры
Глас народа
Популярное
Обсуждаемое
Показать все
Мессенджер МТ
О компании
О редакции ГлагоL
Новости
Партнерам
Рекламодателям
Обратная связь
Пожаловаться на спам
Соглашение
Заноза
13 740 подписчиков
Популярные статьи
Приговор Киеву - Русские начали. Будет больно...
Тайна предателей. Макаревич и Хаматова стесняются говорить, а мы расскажем
Юлия Витязева: Наша цель — денацификация и демилитаризация, а не геноцид
Свежие комментарии
Владимир Алтайцев
Какие глупцы на Западе в правительствах! Как будто Россия повышает цены там, а не сами власти стран Запада.
Как Европа перекл...
ШКИПЕР
Надо сначала думать, а потом делать , а вот у чухонцев - всё наоборот
Отчего психует МИ...
Виталий Винокуров
Чем больше психуют тем лучше. Эта болезнь им к лицу. Болезнь надо лечить, радикально. Пока не загнётся.
Отчего психует МИ...
Заноза
Читать
С юмором о событиях в мире
.
Вернуться к статье
Наградить
Нравится
Поделиться
Обсудить
Картина дня
наверх
Свежие комментарии