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Газета.ру

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Иран отправил США семь условий открытия Ормузского пролива

Иран отправил США семь условий открытия Ормузского пролива

Суда в районе Ормузского пролива, 2026 год © Reuters Иран через посредников передал США семь условий, выполнение которых необходимо для полноценного открытия Ормузского пролива, сообщает агентство Tasnim.

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