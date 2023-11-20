Международная научная конференция «Национальный театр в контексте многонациональной культуры»

28 и 29 ноября 2023 года в Российской государственной библиотеке искусств пройдет Международная научная конференция «Михоэлсовские чтения: национальный театр в контексте многонациональной культуры» книговедов и театроведов, культурологов и филологов, историков.
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