Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Международная научная конференция «Национальный театр в контексте многонациональной культуры»

Международная научная конференция «Национальный театр в контексте многонациональной культуры»

28 и 29 ноября 2023 года в Российской государственной библиотеке искусств пройдет Международная научная конференция «Михоэлсовские чтения: национальный театр в контексте многонациональной культуры» книговедов и театроведов, культурологов и филологов, историков.

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