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FiNE NEWS

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Матвей Сафонов вошел в топ-10 голкиперов по версии ESPN

Матвей Сафонов вошел в топ-10 голкиперов по версии ESPN

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии ESPN.

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