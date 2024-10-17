В России теперь можно купить «Хэппи Мил» по мотивам «Улиц разбитых фонарей»

В нем представлены игрушки Ларин, Дукалис, Соловец, Мухомор и другие В России представили «Хэппи Мил» по мотивам сериала «Улицы разбитых фонарей»! «Опер бокс» – это российский ответ на детский обед по мотивам сериала «Друзья».