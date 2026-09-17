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Лионель Месси с передачи Луиса Суареса забил 100-й гол за «Интер Майами» и 929-й в карьере

Лионель Месси с передачи Луиса Суареса забил 100-й гол за «Интер Майами» и 929-й в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился забитым голом в матче за Кубок Кампеонес против мексиканского «Крус Асуля».

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