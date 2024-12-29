РИА: в "Сириусе" начали тестировать бактериальную очистку воды от мазута

Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в "Сириусе" начали тестировать бактериальную очистку грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе.
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