Природа как хэдлайнер новогодних праздников в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort

Предстоящий праздничный сезон в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort решили посвятить природным стихиям: земля, воздух, огонь и вода станут главными элементами всех мероприятий для гостей острова Маамунагау, создавая волшебную атмосферу яркого семейного торжества.
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