При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, из-за падения обломков повреждено остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, из-за падения обломков повреждено остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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