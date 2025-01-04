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Царьград

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Штурмовик из Якутии рассказал о реакции семьи на его схватку с бойцом ВСУ

Штурмовик из Якутии рассказал о реакции семьи на его схватку с бойцом ВСУ

Боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Григорьев родом из Якутии, победивший в рукопашной схватке украинского солдата, рассказал, как он смог остаться в живых и одолеть противника.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Подлые барыги! Вы уже тут как тут, ножами спекулировать? Может повоююте пойдете сами, подлецы! И тут присосались со своими подделками, сволочи.
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15 час.

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