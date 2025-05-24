Ковригин: США и ЕС могут потерять более $200 млрд за год из-за пошлин

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин Ковригин рассказал РИА Новости, что годовый потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.