Ковригин: США и ЕС могут потерять более $200 млрд за год из-за пошлин

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин Ковригин рассказал РИА Новости, что годовый потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.
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