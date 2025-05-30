Клаксон
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Клаксон

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На аукцион выставлен укороченный Land Rover

На аукцион выставлен укороченный Land Rover

У этого Land Rover Range Rover 1995 года выпуска 1995 года выпуска отсутствуют две двери и крыша. Land Rover Range Rover укоротила немецкая компания Styling Garage, специализирующаяся на кастомизации автомобилей.

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