Эксперт рассказал, что будет если подключиться к соседскому Wi-Fi

Если нарушитель уничтожил, скопировал или модифицировал информацию на компьютере владельца, ему светит до 2 лет тюрьмы Подключение к чужой Wi-Fi-сети без разрешения может привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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