Автомобиль сбил двух детей на электросамокате в Екатеринбурге

Несовершеннолетние дети носятся на электросамокатах, по двое-трое стоят, на бешеной скорости. ГАИ И ПОЛИЦИИ НИГДЕ НА УЛИЦАХ НЕ ВИДНО!!!....Куда они ДЕНУЛИСЬ?!! Работать не хотят, или приказ такой - "не работать"?!!

лл

лина любимцева

КТО вообще единовременно, ПО ВСЕЙ РОССИИ, развернул эту услугу с весьма доступной для кого угодно арендой электросамокатов?!! Судя по размаху бизнеса, ЭТО КТО-ТО ИЛИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИЛИ ОТ ВЕРХОВНОГО РУКОВОДСТВА В КРЕМЛЕ!!... ...Значит ЧТО, ПОРЯДОК НАВОДИТЬ С ЭТИМ НИКТО НЕ СТАНЕТ?!! Коль при власти, то "ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ"?!! Лишь бы прибыль была? А страховки есть на эти электросамокаты?!! Когда человек пострадает?!!