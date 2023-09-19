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  • лина любимцева
    КТО вообще единовременно, ПО ВСЕЙ РОССИИ, развернул эту услугу с  весьма доступной для кого угодно арендой электросам...Автомобиль сбил д...
  • лина любимцева
    Несовершеннолетние дети носятся на электросамокатах, по двое-трое стоят, на бешеной скорости. ГАИ И ПОЛИЦИИ НИГДЕ НА ...Автомобиль сбил д...

Автомобиль сбил двух детей на электросамокате в Екатеринбурге

Автомобиль сбил двух детей на электросамокате в Екатеринбурге

Автомобиль сбил двух детей, которые пересекали проезжую часть на электросамокате. Подробности передает Госавтоинспекция Екатеринбурга в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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лина любимцева
Несовершеннолетние дети носятся на электросамокатах, по двое-трое стоят, на бешеной скорости. ГАИ И ПОЛИЦИИ НИГДЕ НА УЛИЦАХ НЕ ВИДНО!!!....Куда  они ДЕНУЛИСЬ?!! Работать не хотят, или приказ такой - &quot;не работать&quot;?!!
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10 час.
лл
лина любимцева
КТО вообще единовременно, ПО ВСЕЙ РОССИИ, развернул эту услугу с  весьма доступной для кого угодно арендой электросамокатов?!! Судя по размаху бизнеса, ЭТО КТО-ТО ИЛИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИЛИ ОТ ВЕРХОВНОГО РУКОВОДСТВА В КРЕМЛЕ!!...   ...Значит ЧТО, ПОРЯДОК НАВОДИТЬ С ЭТИМ НИКТО НЕ СТАНЕТ?!! Коль при власти, то &quot;ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ&quot;?!! Лишь бы прибыль была? А страховки есть на эти электросамокаты?!!  Когда человек пострадает?!!
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10 час.
Александр
Я за самокатчиков не переживаю, как и за мотоциклистов. Людей жалко, если пострадают от их действий.
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9 час.

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