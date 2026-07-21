Антироссийские акции под посольством РФ в США еще проходят, но все реже и реже. Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской, в прошлом участницы переговорной группы от Украины по Донбассу, заявила старший преподаватель Школы управления и госслужбы имени Джорджа Буша в Вашингтоне Екатерина Шинкарук, передает корреспондент .