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Эксперт рассказала, как украинцы однажды испугались ходить по Вашингтону со своими флагами

Эксперт рассказала, как украинцы однажды испугались ходить по Вашингтону со своими флагами

Антироссийские акции  под посольством РФ в США еще проходят, но все реже и реже. Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской, в прошлом участницы переговорной группы от Украины по Донбассу, заявила старший преподаватель Школы управления и госслужбы имени Джорджа Буша в Вашингтоне Екатерина Шинкарук, передает корреспондент .

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