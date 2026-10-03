Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутской области: что известно к этому часу

По информации Telegram-каналов и СМИ, в Иркутской области умерла сотрудница противочумного института, у которой заподозрили особо опасную инфекцию.
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