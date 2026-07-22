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ИА Реалист

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Битва за Эль-Обейд: Судан стоит на пороге новой катастрофы

Битва за Эль-Обейд: Судан стоит на пороге новой катастрофы

ЭЛЬ-ОБЕЙД (ИА Реалист). Суданский город Эль-Обейд, столица штата Северный Кордофан с населением около полумиллиона человек, оказался в эпицентре нового витка войны между армией и военизированными Силами быстрой поддержки (СБП).

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