Украине предстоит пересмотреть возраст мобилизации под воздействием требований США Ирина ОрлонскаяВ ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 лидер России Владимир Путин заявил о возможном снижении возраста призыва на Украине в связи с требованиями, предъявляемыми США.