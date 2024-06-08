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Украине предстоит пересмотреть возраст мобилизации под воздействием требований США

Украине предстоит пересмотреть возраст мобилизации под воздействием требований США

Украине предстоит пересмотреть возраст мобилизации под воздействием требований США Ирина ОрлонскаяВ ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 лидер России Владимир Путин заявил о возможном снижении возраста призыва на Украине в связи с требованиями, предъявляемыми США.

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