Центробанк Турции вернулся к ужесточению монетарной политики «скрытыми» методами

Центральный банк Турции ранее завершил цикл ужесточения монетарной политики. Однако возобновление роста инфляции заставляет регулятора изыскивать новые меры ужесточения монетарной политики, не трогая ставку.
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