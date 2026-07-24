В России отреагировали на внесение вузов страны в список угроз безопасности США

Россия давно исходит из того, что санкции Запада являются реальностью, поэтому решение Пентагона внести российские вузы и научно-исследовательские институты в черный список не изменит ситуацию в худшую сторону, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.