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Минобороны: над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбили 33 дрона

Минобороны: над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбили 33 дрона

Ведомство не сообщает о пострадавших или разрушениях в результате атаки В ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

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