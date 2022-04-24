Уголовное дело завели на петербуржца за сексуальное насилие над мальчиком в бане

Мужчина уже задержан и находится в СИЗО. Следственный комитет Ленобласти 23 апреля завел уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 60-летнего петербуржца, которого подозревают в совращении нескольких детей.
Мужчина уже задержан и находится в СИЗО. Следственный комитет Ленобласти 23 апреля завел уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 60-летнего петербуржца, которого подозревают в совращении нескольких детей.
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