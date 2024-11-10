Песков оценил влияние выборов в США

По его мнению, они вряд ли повлияют на будущий мир Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью с Павлом Зарубиным рассказал, что победа Трампа на выборах вряд ли окажет влияние на общемировое устройство будущего.
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