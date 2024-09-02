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Глава МИД Польши назвал ее обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной

Глава МИД Польши назвал ее обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на возражения НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

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