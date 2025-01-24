FT: Трамп потребовал от премьера Дании Фредериксен продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен потребовал продать ему Гренландию, сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
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