Ученые обнаружили новый «суперраспространитель» коронавируса Маргарита АлексеенкоУченые обнародовали информацию о возникновении нового «суперраспространителя» коронавируса, из-за которого, вероятно, и вспыхнула третья волна эпидемии инфекции.