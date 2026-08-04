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Украинские беспилотники атаковали судно Nadezhda в Чёрном море, три члена экипажа получили тяжёлые ранения

Украинские беспилотники атаковали судно Nadezhda в Чёрном море на маршруте между Турцией и Россией. В результате нападения три члена экипажа получили тяжёлые ранения, всего пострадали четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

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