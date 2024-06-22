"И поляки вступят в бой": Европа хочет крылатые ракеты для ударов по Москве

Коллаж ЦарьградаСегодня 2,7K прочитали Европа жаждет крови. Европейский военный конгломерат MBDA выходит на растущий рынок крылатых ракет наземного базирования со своей новой наземной крылатой ракетой LCM.
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