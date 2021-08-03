Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший

В России все еще действует старая экономическая модель, которая изжила себя. Стране необходимо перейти к современной, основанной на инвестициях экономике, чтобы стимулировать рост, стимулировать экспорт и оказывать большее влияние во всем мире.
В России все еще действует старая экономическая модель, которая изжила себя. Стране необходимо перейти к современной, основанной на инвестициях экономике, чтобы стимулировать рост, стимулировать экспорт и оказывать большее влияние во всем мире.
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