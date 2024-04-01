Архангельские полицейские поймали карманника-рецидивиста

27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек29 марта к стражам порядка обратилась ещё одна потерпевшая с аналогичным заявлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)