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Регион 29

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Архангельские полицейские поймали карманника-рецидивиста

27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек29 марта к стражам порядка обратилась ещё одна потерпевшая с аналогичным заявлением.

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