Архангельские полицейские поймали карманника-рецидивиста

27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек27 марта в полицию города поступили два заявления от женщин, которые сообщили о краже кошельков из их сумочек29 марта к стражам порядка обратилась ещё одна потерпевшая с аналогичным заявлением.