Глава МИД Азербайджана допустил возможность поставок газа Украине

Zuma\TASS Азербайджан готов при необходимости поставлять природный газ Украине. Об этом 6 августа заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.
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