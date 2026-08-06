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Глава МИД Азербайджана допустил возможность поставок газа Украине

Глава МИД Азербайджана допустил возможность поставок газа Украине

Zuma\TASS Азербайджан готов при необходимости поставлять природный газ Украине. Об этом 6 августа заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

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