Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области предложил с 1 января увеличить предельную стоимость проезда на судах на воздушной подушке между Речным вокзалом и селом Рождествено до 110 рублей для взрослых и 55 рублей для детей от 5 до 10 лет.