Украинский конфликт. Липовые предсказания Драги и точные прогнозы от нас — путинистов

Почти все итальянские СМИ зависят от политических элит и конъюнктуры, пишет FQ. Для иллюстрации своих слов автор вспоминает травлю, с которой сам столкнулся из-за написания непредвзятых прогнозов, позже сбывшихся — и ту поддержку, которой пользовался экс-премьер Драги, нагло вравший народу Италии.