ТЕАТРЫ Симферополь «Табачный капитан» 12+ Государственный академический музыкальный театр РК 29 октября, 18:30 События спектакля разворачиваются в Санкт-Петербурге и Амстердаме.
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