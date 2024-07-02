Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ теснят ВСУ на севере Волчанска

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России и командира отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) на севере Волчанска.
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