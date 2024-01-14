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В Белгороде установят защитные модули на случай обстрелов

В Белгороде установят укрытия в местах скопления людей, например, на остановках, сообщил губернатор. По словам Гладкова, такие модульные железобетонные конструкции с двойным армированием использует Минобороны РФ для защиты личного состава.

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