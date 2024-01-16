Украинская армия будет воевать лопатами, если Запад прекратит давать вооружения киевской стороне. Соответствующую точку зрения высказал руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии