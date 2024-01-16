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Кулеба: армия Украины будет воевать лопатами, если Запад прекратит давать оружие

Кулеба: армия Украины будет воевать лопатами, если Запад прекратит давать оружие

Украинская армия будет воевать лопатами, если Запад прекратит давать вооружения киевской стороне. Соответствующую точку зрения высказал руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.

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