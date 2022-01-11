Кардиолог Ламблен заявил, что быстрый набор веса говорит о сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность может быть крайне опасна для людей, чей возраст превышает 60 лет. Специалист французской Университетской клиники Лилля Николя Ламблен заявил, что стремительный набор веса может свидетельствовать о данном заболевании.
Сердечная недостаточность может быть крайне опасна для людей, чей возраст превышает 60 лет. Специалист французской Университетской клиники Лилля Николя Ламблен заявил, что стремительный набор веса может свидетельствовать о данном заболевании.
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