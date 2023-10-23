ПРИБЫЛЬНОСТЬ КАТАСТРОФ И УБЫТКИ ГУМАННОСТИ?!

Natalija Osminina

У реальных людоедов из числа африканских племен, где практиковалось людоедство, было свое общество. И в нем четко регламентировалось, что есть можно только "чужих" - тех, кто к этому обществу не принадлежит. Иначе ты становишься больным маньяком. А сейчас для маньяков от политики термин "свои" сузился до своего узкого клана, до "золотого миллиарда", если говорить о всем человечестве. Поэтому им все равно кого жрать, хоть врагов, хоть целое человечество, хоть свой собственный народ. Может, они просто "чужие"? Рептилоиды, прикрытые человеческой оболочкой?