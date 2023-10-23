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ПРИБЫЛЬНОСТЬ КАТАСТРОФ И УБЫТКИ ГУМАННОСТИ?!

ПРИБЫЛЬНОСТЬ КАТАСТРОФ И УБЫТКИ ГУМАННОСТИ?!

Жили-были людоеды, и они съедали тех, кого победят. Тех, кого не победили – тоже бы с удовольствием скушали, но как?! Известное дело – «не догнал – не укусишь».

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Комментарии
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Natalija Osminina
У реальных людоедов из числа африканских племен, где практиковалось людоедство,  было свое общество. И в нем четко регламентировалось, что есть можно только &quot;чужих&quot; - тех, кто к этому обществу не принадлежит. Иначе ты становишься больным маньяком. А сейчас для маньяков от политики термин  &quot;свои&quot; сузился до своего узкого клана, до &quot;золотого миллиарда&quot;, если говорить о всем человечестве. Поэтому им все равно кого жрать, хоть  врагов, хоть целое человечество, хоть свой собственный народ. Может, они просто &quot;чужие&quot;? Рептилоиды, прикрытые человеческой оболочкой?
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