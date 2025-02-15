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Военное обозрение

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«Натовское единство во всей красе»: турецкий ракетный катер в Эгейском море находится под пристальным наблюдением ВМС Греции

«Натовское единство во всей красе»: турецкий ракетный катер в Эгейском море находится под пристальным наблюдением ВМС Греции

Греческие ВМС продолжают следить за турецким ракетным катером, находящимся поблизости от греческих островов в Эгейском море.

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