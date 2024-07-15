В Тамбовской области прокуратура выявила нарушение санитарных требований в детском саду

Прокуратурой Мичуринского района по жалобе местной жительницы, обратившейся на личный прием к заместителю прокурора Тамбовской области Сергею Долгих, проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в филиале детского сада.
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