Алексинская фабрика рассказала, как работают локальные очистные сооружения

Алексинская бумажно-картонная фабрика показала, как работают локальные очистные сооружения. Стоимость проекта, который стал частью развития экосберегающих инициатив в регионе, составила примерно миллиард рублей.
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