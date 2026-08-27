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ТСН24

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Алексинская фабрика рассказала, как работают локальные очистные сооружения

Алексинская фабрика рассказала, как работают локальные очистные сооружения

Алексинская бумажно-картонная фабрика показала, как работают локальные очистные сооружения. Стоимость проекта, который стал частью развития экосберегающих инициатив в регионе, составила примерно миллиард рублей.

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