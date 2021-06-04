Мир в котором мы живём

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  • Homo Sapiens
    это точноМозги, промытые "...

Киев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2

Киев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2

В настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры между Соединенными Штатами и ФРГ по поводу «Северного потока-2».

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Виктор Михайлов
Без имбецилов из киевского руководства США и ФРГ спокойно решат всё , что им нужно . Без шума и пыли !
Сергей Росси
Мудачье никак не уймется
Homo Sapiens
так надо наложить на них обоссанкции! Или хотя бы просто наложить в шаровары! Хохлы -- они такие! )))
mark kapustin
Vlad Влад
Мудрее великого поэта не скажешь!!!
mark kapustin
Согласен.
Наталья Денисенко
Это написал вовсе не Пушкин
mark kapustin
А я это не утверждал.
Наталья Денисенко
Пушкин знал-о чем говорил--писали -не вы??Ну ладно-Лаврентьева-не обидится--хотя нехорошо заниматься очковтирательством.Даже в праведных целях.
mark kapustin
Разве был хоть какой-то намёк , что это я писал!
Наталья Денисенко
А чей пост то??Получается --я не я и корова не моя.Если пользуетесь чужими цитатами-потрудитесь назвать автора.Тем более -вы прекрасно знаете-что писал не Пушкин.Зачем тогда занимаетесь подлогом чужого авторств а
mark kapustin
В следующий раз обязательно потружусь .
Наталья Денисенко
Можете исправиться прямо сейчас)))
mark kapustin
Нет ни малейшего желания
Наталья Денисенко
Нет желания отвечать за подлог??Лучший способ--этим никогда не заниматься.
mark kapustin
Нет желания препираться, под стихом стоит подпись ( А.С.Пушкин) и у меня нет оснований этому не верить, а то , что утверждаете вы вполне может быть плагиатом другого автора!!! Прощайте.
Борис Фокин
Фото
Аркадий Цыганов
Идя на поводу у америкосов против России, Украина профукала раза в три-четыре больше денег чем теряет сейчас только на газе, умудрившись уничтожить промышленность. Это не только дебилы, это управляемые дебилы.
Natalya Obozovskaya
А зачем их присутствие если они ничего не решают?
Терехов Олег
Пусть пердят или дудят в свою трубу
слава ким
Украина вы находитесь в разных весовых категориях и с вами никто поэтому не считается, вы пустое место и ноль на палочке. Вы же фашистская страна и какое дело до вашей экономики вы её сами же и растоптали, так что жуйте свои сопли. А газ добывайте сами можно из коровьего дерьма. И откуда берутся у вас тупорылые политики, если их можно назвать политиками.
Юрий Николаев
Ну и где ж так было то, честно говоря. Чтоб с суконным рылом, да в калашный ряд! Утритесь хохло-быдло! Вы уже отработанный материал!
слава ким
Ваше место у параши, а не за столом, когда разговаривают главные игроки.Украина это пустышка с которой не о чём разговаривать где правит фашизм.

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