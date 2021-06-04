Киев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2

Мир в котором мы живёмПолитикаКиев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2 В настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры между Соединенными Штатами и ФРГ по поводу «Северного потока-2».Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловБез имбецилов из киевского руководства США и ФРГ спокойно решат всё , что им нужно . Без шума и пыли !Сергей РоссиМудачье никак не уйметсяHomo Sapiensтак надо наложить на них обоссанкции! Или хотя бы просто наложить в шаровары! Хохлы -- они такие! )))mark kapustinVlad ВладМудрее великого поэта не скажешь!!!mark kapustinСогласен.Наталья ДенисенкоЭто написал вовсе не Пушкинmark kapustinА я это не утверждал.Наталья ДенисенкоПушкин знал-о чем говорил--писали -не вы??Ну ладно-Лаврентьева-не обидится--хотя нехорошо заниматься очковтирательством.Даже в праведных целях.mark kapustinРазве был хоть какой-то намёк , что это я писал!Наталья ДенисенкоА чей пост то??Получается --я не я и корова не моя.Если пользуетесь чужими цитатами-потрудитесь назвать автора.Тем более -вы прекрасно знаете-что писал не Пушкин.Зачем тогда занимаетесь подлогом чужого авторств аmark kapustinВ следующий раз обязательно потружусь .Наталья ДенисенкоМожете исправиться прямо сейчас)))mark kapustinНет ни малейшего желанияНаталья ДенисенкоНет желания отвечать за подлог??Лучший способ--этим никогда не заниматься.mark kapustinНет желания препираться, под стихом стоит подпись ( А.С.Пушкин) и у меня нет оснований этому не верить, а то , что утверждаете вы вполне может быть плагиатом другого автора!!! Прощайте.Борис ФокинФотоАркадий ЦыгановИдя на поводу у америкосов против России, Украина профукала раза в три-четыре больше денег чем теряет сейчас только на газе, умудрившись уничтожить промышленность. Это не только дебилы, это управляемые дебилы.Natalya ObozovskayaА зачем их присутствие если они ничего не решают?ТОТерехов ОлегПусть пердят или дудят в свою трубуслава кимУкраина вы находитесь в разных весовых категориях и с вами никто поэтому не считается, вы пустое место и ноль на палочке. Вы же фашистская страна и какое дело до вашей экономики вы её сами же и растоптали, так что жуйте свои сопли. А газ добывайте сами можно из коровьего дерьма. И откуда берутся у вас тупорылые политики, если их можно назвать политиками.Юрий НиколаевНу и где ж так было то, честно говоря. Чтоб с суконным рылом, да в калашный ряд! Утритесь хохло-быдло! Вы уже отработанный материал!слава кимВаше место у параши, а не за столом, когда разговаривают главные игроки.Украина это пустышка с которой не о чём разговаривать где правит фашизм.Комментировать
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