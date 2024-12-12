Полицейские поймали челябинца, который напал на воспитателя детского сада и напугал детей

Посторонний перелез на территорию садика через забор.В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил конфликт с воспитателем детского сада, а затем набросился на женщину и напугал детей.
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