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Полицейские поймали челябинца, который напал на воспитателя детского сада и напугал детей

Полицейские поймали челябинца, который напал на воспитателя детского сада и напугал детей

Посторонний перелез на территорию садика через забор.В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил конфликт с воспитателем детского сада, а затем набросился на женщину и напугал детей.

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