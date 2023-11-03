Опоссум выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу

Выбежавший на поле опоссум прервал матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу между командами Техасского христианского университета и Техасского технологического университета.
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